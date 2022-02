Accueil Débats Edito Les Russes ne peuvent plus laisser faire Poutine Un édito de Sébastien Gobert ©BELGAIMAGE Sébastien Gobert Chef du service International

Au deuxième jour de l’invasion de l’Ukraine, le président Zelensky a déclaré être prêt à « discuter de la neutralité de son pays ». En réponse, le Kremlin a annoncé qu’il considérait « envoyer une délégation à Minsk pour négocier ». Serait-ce là une opportunité de mettre fin aux combats dévastateurs qui ont déjà causé des centaines de morts et des dégâts matériels considérables ? Rien n’est moins sûr. Sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent pour encercler Kiev. Et quand bien même des négociations se tenaient, cela ne changerait rien au crime abominable qu’a commis le chef du Kremlin en lançant une guerre conventionnelle, dans l’Europe du XXIe siècle, contre un pays souverain, sous des prétextes fallacieux. Vladimir Poutine a révélé son vrai visage au monde. Même les Occidentaux, qui cherchaient il y a peu le dialogue et l’apaisement, redoublent de quolibets disgracieux pour dénoncer un « dictateur » en pleine « dérive idéologique ». Tout en multipliant l’adoption de sanctions censées être « dévastatrices », l’Occident se réveille à la véritable nature du régime poutinien. Tardivement, certes. Trop tardivement, hurlent les Ukrainiens. Même Xi Jinping appelle Moscou à négocier avec Kiev. Des vociférations internationales qui soulèvent la question des réactions des Russes eux-mêmes. On a bien vu des manifestations dans plusieurs villes, des publications indignées sur les réseaux sociaux, des lettres ouvertes de chercheurs, scientifiques et journalistes, des déclarations d’Alexeï Navalny depuis sa prison ou encore la puissante couverture de Novaïa Gazeta, vendredi....