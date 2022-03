Accueil Débats Edito Énergie: sortir de la guerre de com’… Un édito de François Mathieu. ©BELGA François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





On allait voir ce qu’on allait voir. Ce gouvernement répondrait à l’urgence de la crise en venant au secours des ménages les plus fragiles face à la flambée des prix de l’énergie, mais après, on aborderait le fond du problème, au profit de tous. Des réformes struc-tu-relles, s’il vous plaît. La Vivaldi allait enfin mettre de l’ordre dans ce foutoir qu’est la facture énergétique, et la myriade de frais divers et variés dont elle s’accommode trop facilement depuis des années. C’est tout vu. Mars devait être le mois de la remise à plat. Cela reste celui d’une indigne guéguerre de com’ politique jusqu’ici. Personne ne demande une solution globale dans l’heure pour répondre à ce choc énergétique majeur, que...