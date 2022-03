Nucléaire : l’urgence d’abord, le projet ensuite

Inévitable et souhaitable. Stratégique et historique. Oublions les tabous et les trophées. Enfin, la prolongation de deux réacteurs nucléaires pour une durée de dix ans est actée par le gouvernement fédéral. Après des mois de tensions et d’atermoiements, mais aussi de postures politiques et dogmatiques. Officiellement, la guerre en Ukraine a changé la donne, et...

