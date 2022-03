Accueil Débats Edito Une guerre en chasse une autre Un édito de Vincent Braun. ©BELGA Vincent Braun Journaliste



La guerre en Ukraine, qui comptera un mois d'existence ce jeudi, a un peu plus détourné les regards de la guerre en Syrie, qui se poursuit depuis onze ans alors que des pourparlers ont repris sur un projet de Constitution. C'est le moment choisi par le président syrien Bachar al Assad, contre lequel une contestation populaire s'était levée au printemps 2011, pour tenter de renouer des liens avec le monde. Le tyran de Damas s'est rendu aux Émirats arabes unis, sa première visite officielle à l'étranger depuis le début de la guerre - hormis Russie et...