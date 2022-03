Accueil Débats Edito Cette guerre est aussi notre guerre Un édito de Sébastien Gobert. ©AP Sébastien Gobert Chef du service International

Déjà un mois que l’Ukraine se défend contre l’invasion, au prix de milliers de morts, de millions de personnes déplacées et exilées, de villes rayées de la carte ou en passe de l’être. La résistance ukrainienne force le respect et inspire une mobilisation inédite, tant institutionnelle que citoyenne, à travers le continent européen et au-delà. Mais, déjà, on se dit qu’une image d’horreur ressemble à une autre. La menace de la guerre nucléaire se fait plus lointaine. La couverture médiatique en devient moins dense et les conversations moins passionnées. Nous glissons petit à petit vers d’autres sujets de préoccupation. C’est très humain. Après deux ans de pandémie, notre lassitude est compréhensible et les défis économiques sont pressants, notamment en termes de pouvoir d’achat. Cependant, nous ne pouvons nous permettre de "régionaliser" cette guerre russe en Ukraine et d’en observer les conséquences de loin - comme il nous a été bien commode de cantonner les Balkans ou la Syrie aux rangs de conflits locaux, malgré quelques "externalités" inconvenantes comme des trafics d’armes ou des afflux de réfugiés. Le 24 février, notre monde,...