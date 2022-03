Accueil Débats Edito Pieds et poings liés devant Engie Un édito de Laurent Lambrecht. ©BELGA Laurent Lambrecht

"J'attends d'Engie qu'elle fasse preuve de dignité dans le partenariat, et qu'elle montre à quel point elle prend à cœur sa responsabilité sociétale." Cette déclaration émane de la vice-Première ministre, Sophie Wilmès (MR). Elle résume à merveille à quel point la Vivaldi est pieds et poings liés devant le groupe français Engie, propriétaire de nos centrales nucléaires. Durant plusieurs années, ce même groupe a inlassablement répété que la décision de prolonger le nucléaire devait intervenir pour la fin 2020, au plus tard. Finalement, les élites politiques de notre pays ont préféré attendre pour prendre une telle décision. Et Engie a beau jeu de répondre qu'il est trop tard. Le danger de ces atermoiements est que la prolongation nucléaire ne profite pas réellement au consommateur belge d'électricité. Il y a trois ou quatre ans, le gouvernement aurait pu négocier des conditions intéressantes avec Engie. Par exemple, via la signature d'un contract for difference : si les prix de l'électricité dépassent un certain niveau, Engie paie l'État. Si les prix sont en dessous de...