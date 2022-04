Edito sur la présidentielle française : Ouf !

On respire ! C’est lui qui a gagné, pas elle. Quel soulagement, pour la France et pour l’Europe. Mais il faut le dire vite, tant l’avertissement s’avère plus clair qu’en 2017 : l’extrême droite pourrait s’installer à l’Élysée un jour. À l’usure, en misant sur un programme économiquement très à gauche, dans le cœur des crises ou sur les montagnes d’erreurs et de...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous