Le triste spectacle de la Chine de Xi Un édito de Philippe Paquet. ©AP Philippe Paquet Journaliste service International



L'arrestation du cardinal Joseph Zen, en même temps que la chanteuse pop Denise Ho, l'avocate Margaret Ng et le professeur d'université Hui Po-keung, indique que la répression à Hong Kong ne connaît plus de limites, et révèle un niveau rarement atteint de paranoïa à Pékin. On peut, en effet, reprocher éventuellement à Mgr...