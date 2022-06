Bruxelles rongée par la drogue

Une personne a été blessée par balle en pleine rue à Molenbeek. C'était ce lundi, en début d'après-midi. On ne dénombre pas moins de treize fusillades dans la capitale depuis le mois de septembre. Autant d'intimidations, de morts ou de vengeances. Et cette comptabilité s'accélère dangereusement au fil des semaines et des conflits entre clans. Cette nouvelle forme de criminalité semble s'être solidement implantée dans...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous