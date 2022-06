Avortement: n’importons pas ce triste clivage

Quelles que soient les convictions et les sensibilités personnelles, on ne peut que déplorer ce qui se passe aux États-Unis à la suite de la décision de la Cour suprême de révoquer le droit constitutionnel à l’avortement. La question de l’IVG a toujours été et restera extrêmement délicate, tant elle concerne les femmes, leur corps, leur liberté, mais aussi la vie elle-même et les conceptions que nous pouvons en avoir.

Cette question sensible et ô combien humaine impose à chacun une infinie délicatesse, un profond respect. Or, voici que la Cour suprême creuse - encore davantage - le clivage entre deux Amériques (?) qui s’invectivent, se jugent, ne cherchent plus à se comprendre ni à s’écouter. Et en attendant, qui s’attaque aux véritables questions qui entourent l’IVG ? Qui met son énergie à résoudre les inégalités sociales dont les femmes et les jeunes mères sont souvent les victimes ? Qui veille au soutien qu’elles peuvent recevoir alors qu’elles souhaitent avorter ou qu’elles ne le souhaitent pas ?

Les femmes sont bel et bien les premières victimes de ce débat qui se déroule de manière dramatique à Washington, et personne ne peut se réjouir de la manière dont l’arrêt de la Cour fut rendu dans un pays déjà déchiré. Cet arrêt s’avère inacceptable, tant sur la forme que sur le fond et les conséquences qu’il produit. Tirons-en des leçons pour la Belgique. N’importons pas tel quel ce débat, ces clivages et ces invectives, alors que la question de l’accès à l’avortement se pose en d’autres termes.

Poursuivons le débat démocratique qui tient compte de la réalité dans notre pays, en l’objectivant avec précision et délicatesse, et en considérant comment nous pouvons concrètement l’améliorer. Évitons ainsi les divisions sur ce sujet, cherchons plutôt à nous unir. Pour quoi ? Pour veiller à ce que chaque femme, qu’elle souhaite ou non avorter, se sente à la fois libre dans son choix et soutenue dans son parcours. Pour qu’aucune ne se sente seule, abandonnée socialement, économiquement ou psychologiquement.

Le débat est politique, certes, mais dans la manière dont nous nous en emparons, n’oublions jamais que le vrai enjeu, autour de cette question, est un enjeu profondément humain.