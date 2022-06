Pas de paix misérable avec la Russie

Il serait tentant, comme le propose le Kremlin, d’accepter la conquête du Donbass ukrainien par l’armée russe, de fermer les yeux comme on l’a fait lors de l’invasion de la Crimée en 2014 et de dire qu’on en reste là. Une paix misérable serait conclue avec la Russie et celle-ci reprendrait progressivement sa place dans les relations internationales : gaz, pétrole et blé obligent.

Ce serait tentant car les Européens pourraient partir tranquillement en vacances cet été en se disant que le Donbass ne représente finalement qu’une région très éloignée, en partie russophone et distante de nos préoccupations immédiates.

Mais ce serait aussi une grave erreur. Car Vladimir Poutine n’est pas un démocrate. Il veut acquérir par la force ce qu’il n’obtient pas par la paix. Il rase des villes pour qu’elles se rendent à plat ventre. L’homme du Kremlin teste aussi les résistances occidentales. Il pense que nos sociétés sont devenues molles.

Il a commis une "erreur colossale" pour reprendre les mots, mardi, d’un oligarque russe. Non seulement les Occidentaux ont réagi rapidement, mais surtout les Ukrainiens ne se sont pas laissé faire. Accepter que le Donbass entre dans le giron russe, c’est donner le feu vert à d’autres conquêtes militaires et renoncer définitivement au droit face à l’usage de la force.

Faut-il, pour autant, faire la guerre avec la Russie ? Pas nécessairement. En donnant aux Ukrainiens les moyens militaires pour résister à l’artillerie russe, les Occidentaux rendent plus improbable une victoire militaire russe. De leur côté, ils tentent d’isoler la Russie du reste du monde, pour forcer ses dirigeants à négocier. C’est la partie la plus délicate de leur approche. Au sein du G7 et à l’Otan, dont les dirigeants se réunissent à Madrid, certains sont enclins à durcir aussi le ton à l’égard de la Chine. Contrairement à la Russie, la Chine n’a envahi personne. Les Occidentaux ont besoin de son soutien pour isoler la Russie. Et ne dit-on pas qu’on ne court pas deux lièvres à la fois ?