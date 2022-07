L’Inde ne peut plus ménager Moscou

"India First", l'Inde d'abord. Depuis son accession au pouvoir, le Premier ministre Modi en a fait son mantra et la guerre, qui fait aujourd'hui rage en Ukraine, n'a pas modifié sa ligne. Ses intérêts d'abord. Peu importe que l'armée russe commette des crimes de guerre ou rase des villes ukrainiennes, l'Inde continue à ménager Vladimir Poutine.

Comme la Chine ou l'Afrique du Sud, elle s'est abstenue de voter les résolutions de l'Onu appelant la Russie à cesser de recourir à la force contre l'Ukraine. Invités à participer au sommet du G7 en début de semaine, elle et quelques autres pays émergents n'ont pas voulu souscrire à la partie du communiqué final condamnant la "guerre d'agression injustifiable" menée par le président russe. Si l'Inde plaide pour la cessation immédiate des hostilités, elle omet de pointer la responsabilité de la Russie, avec laquelle elle entretient des relations historiques et dont elle est très dépendante pour ses achats d'armes et de munitions. Elle profite même de la situation pour acheter le pétrole que Moscou, sous sanctions occidentales, lui vend à prix bradés.

Entre un Vladimir Poutine qui essaie de réorienter ses flux commerciaux et des Occidentaux qui cherchent à élargir le front des démocraties face à Moscou et Pékin, New Delhi, qui affiche une position historique de non-alignement dans les relations internationales, joue sur les deux tableaux. Sur fond de rivalité territoriale avec la Chine et le Pakistan, elle ne veut s’aliéner ni la Russie, qui l’a soutenue sur la question du Cachemire, ni les Américains, qui promettent des investissements d’envergure, et les Européens, avec lesquels elle vient de relancer les négociations d’un accord de libre-échange.

Mais l’Inde ne peut plus se cacher derrière une neutralité opportuniste. À défaut d’endosser des sanctions contre Moscou, elle doit interroger sa conscience lorsqu’elle se fait complice de la Russie en l’aidant à compenser ses pertes économiques. Face à une agression brutale et impérialiste, on attend d’elle, qui se targue d’être la plus grande démocratie au monde, une condamnation très claire de la Russie.