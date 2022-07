Les conservateurs, parti du chaos

En mai 2015, le Premier ministre conservateur David Cameron, en campagne pour sa réélection, avait mis les Britanniques "face à un choix simple et inéluctable : la stabilité et un gouvernement fort avec moi, ou le chaos avec Ed Miliband", son rival travailliste. La suite est connue. Les tories l'ont emporté. David Cameron a, comme promis, organisé l'année suivante un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. L'a perdu, après une campagne maladroite qui n'a jamais trouvé la parade face à celle menée, à grand renfort de mensonges, par son rival conservateur Boris Johnson, chef de file des Brexiters. Theresa May s'est installée au 10 Downing Street, abandonnée par le perdant. À son tour, elle a cédé prématurément la place, en 2019, faute de parvenir à conclure avec l'UE un accord de retrait, en raison, notamment, des bâtons dans les roues que lui mettait celui qui briguait sa place : Boris Johnson. Une fois installé, celui-ci a ficelé un compromis avec l'Europe, acceptant ce qu'il refusait la veille.

Semblable personnage n’aurait jamais dû se retrouver à la tête du gouvernement du Royaume-Uni. On l’a déjà écrit ici : l’intégrité et l’honnêteté lui sont des concepts étrangers. Son propre intérêt est sa seule boussole. Essoré par les vagues de scandales qui déferlent depuis qu’il a pris ses fonctions, Boris Johnson a fini par lâcher prise, ce jeudi. Personne, si ce n’est lui, ne s’en plaindra. Le mal fait sous sa mandature est considérable. L’exercice qu’il a fait du pouvoir a endommagé la démocratie, la réputation de son pays et dégradé les relations avec l’UE qui reste, malgré la séparation, le principal partenaire du Royaume-Uni.

Qui prendra le relais ? Dans quelles conditions ? David Cameron avait convoqué le référendum sur l’UE dans le but de dompter l’aile eurosceptique des conservateurs. C’est aujourd’hui à cette frange, aveuglée par un nationalisme revanchard, que quiconque veut prendre la tête du parti tory doit donner des gages pour espérer être élu. Imprégné jusqu’à l’ivresse de l’idée que lui seul est digne de gouverner, le parti conservateur est, en fait, la source de chaos contre laquelle son ancien leader mettait jadis en garde.