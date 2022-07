Des catastrophes de moins en moins naturelles

La furie d’une rivière qui emporte tout sur son passage, des voitures qui s’empilent les unes sur les autres, des maisons qui perdent pied et s’effondrent sous la force de l’eau, des habitants épouvantés qui se réfugient sur les toits. Et puis des morts… Des morts par dizaines et des milliers d’habitants qui perdent tout, leur maison, devenue inhabitable, les souvenirs qu’ils chérissent, la quiétude de leur existence.

Ces scènes, les Belges avaient l’habitude de les voir. À la télévision, dans les émissions d’information. Des images lointaines, souvent brèves, venues de pays tropicaux, où sévit la mousson. C’était dramatique. Mais c’était loin. Cela ne nous touchait pas. Ou peu.

Jusqu’à ces 13, 14 et 15 juillet 2021, où le ciel est tombé sur la tête de l’est de la Belgique. Les niveaux de précipitations qui y sont alors observés ne sont censés se produire qu’une fois tous les 200 ans, très localement. Or, ici, c’est une bonne moitié de la province de Liège qui est frappée par ce déluge. Jamais, de mémoire de météorologue, pareil événement n’avait été mesuré en Belgique.

Un an plus tard, les plaies de la catastrophe sont encore loin d’être cicatrisées. Sur les rives de la Vesdre, la reconstruction bat son plein, au rythme du versement des aides publiques et des indemnisations des assurances. La Wallonie prend la mesure aujourd’hui de l’étendue des ravages que peut causer un tel événement, auquel, il faut l’admettre, elle n’était en rien préparée.

En mars dernier, la commission d’enquête du Parlement wallon a remis un rapport dans lequel sont pointées les causes de ces effroyables inondations : les alertes météorologiques négligées, le rôle imparfait des barrages, l’entretien insuffisant des cours d’eau, l’absence de culture du risque, le manque d’anticipation des situations extrêmes, des procédures d’évacuation mal préparées, un aménagement du territoire inadapté… Tout cela est vrai et doit être amélioré. La population, les services de secours, l’administration, les responsables politiques, personne ne s’était projeté dans un tel scénario. La sidération était totale.

Mais qu’on se le dise une bonne fois pour toutes. Aucune procédure, aucun équipement supplémentaire, aucun plan d’urgence, aussi parfait soit-il, n’empêchera les fleuves et les rivières de se déchaîner. Et cela fait plus de 30 ans que les climatologues le martèlent, les effets du changement climatique ne feront que renforcer la fréquence et l’intensité de ces phénomènes extrêmes, de ces catastrophes en définitive de moins en moins naturelles.

Les Wallons savent, maintenant, ce qui peut en coûter. À eux, comme aux autres, de faire les efforts pour limiter le processus et s’y adapter.