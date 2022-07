Haro sur les lobbies

Les révélations autour des méthodes d’Uber pour s’implanter dans les villes européennes ont relancé la machine à casser les lobbyistes. Faire du lobbying est devenu une insulte, voire - pour certains - un délit. Pensez donc, le lobby des armes, le lobby du tabac… Ces attaques généralisées et sans nuance sont aussi le fruit d’une méconnaissance du fonctionnement de ceux-ci. Car tout le monde fait du lobbying. Regardez les fédérations syndicales, patronales et sectorielles, les mutualités, les ONG et ASBL en tout genre, ou même les comités de quartier, les associations de parents ou encore les entreprises publiques. Dans une démocratie, quoi de plus légitime pour des citoyens ou des entreprises de se regrouper afin de défendre leurs intérêts spécifiques, trop souvent méconnus des décideurs politiques et des médias. C’est d’autant plus vrai que la moindre législation, même symbolique, peut avoir des conséquences inattendues, parfois aux effets ravageurs. C’est pourquoi les parlementaires entendent régulièrement les lobbyistes lors d’auditions.

L’expression "lobbying" renvoie aux "couloirs" du Parlement britannique où, au XIXe siècle, les groupes de pression tentaient d’influencer les députés avant un vote. En toute discrétion. Deux cents ans plus tard, ce qu’il faut assurer, c’est que tous les lobbies respectent une éthique rigoureuse et le bon fonctionnement de nos démocraties. Avoir des échanges réguliers avec des législateurs ou ministres n’a rien de répréhensible ou de choquant, tant que la connivence, la collusion ou la complicité ne s’immiscent pas dans leurs relations. Personne n’empêchera un élu ou un parti politique de se sentir plus proche de tel ou tel lobby.

S’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, évitons aussi d’être de grands naïfs face à certains lobbies qui tentent de se substituer aux décideurs pour imposer des choix contraires à l’intérêt général. Des pratiques parfois peu transparentes, mensongères, déloyales ou même illégales existent. Elles doivent être dénoncées et condamnées.