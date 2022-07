Accueil Débats Edito Biden en Arabie sur les pas de Trump Un édito de Christophe Lamfalussy. Christophe Lamfalussy Journaliste

©AFP

Rien de tel qu’un ennemi commun pour ressouder les rangs : l’Iran, ses ambitions régionales et nucléaires, sont la principale raison pour laquelle on assiste à un rapprochement spectaculaire, mais aussi prudent, entre Israël et l’Arabie...