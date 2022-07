Un menu "demi-pension"

"On fait des pas et on va dans la bonne direction." Le Premier ministre Alexander De Croo, en conférence de presse pour présenter le paquet de mesures "pension" après des jours et des jours de palabres très tendus, a parfaitement résumé la situation de son exécutif : les partenaires de la majorité sont incapables de plus. Le contrat en matière de pension n'est donc pas rempli. Des points sensibles ont, en outre, été renvoyés aux partenaires sociaux, comme les...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous