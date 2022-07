Accueil Débats Edito De grosses concessions à Engie Plus que d’un véritable accord, on parlera d’un cadre de négociations. Laurent Lambrecht ©Belga Image

L’accord de principe concernant la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 paraît bien maigre. Plus que d’un véritable accord, on parlera d’un cadre de négociations. Le groupe Engie ne s’en cache d’ailleurs pas : les véritables négociations avec l’État belge vont seulement commencer....