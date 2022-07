Accueil Débats Edito Roulette russe congolaise Un édito de Hubert Leclercq. Hubert Leclercq Journaliste de la cellule International en charge des matières africaines

© BELGA-AFP

L’est de la République démocratique du Congo chavire. Des manifestations, de plus en plus nombreuses, se multiplient depuis trois jours pour demander le départ du contingent des casques bleus de l’Onu. Le mouvement est parti de Goma, le chef-lieu du Nord-Kivu, pour gagner le nord de la province mardi (Butembo et Beni). Ce mercredi, c’est Uvira, dans...