Les sursauts d’un animal blessé

Un édito de Sébastien Gobert Sébastien Gobert Chef du service International Vladimir Poutine, président russe.

"J'ai lancé une guerre injustifiée sur des prétextes fallacieux. Je veux annexer les territoires que j'occupe avec une brutalité inouïe. Et si quelqu'un tente de me les reprendre, j'invoquerai le principe onusien de l'intégrité territoriale de mon État souverain et je le menacerai d'une attaque nucléaire." C'est en substance ce qu'aurait pu déclarer Vladimir Poutine lors de sa dernière logorrhée télévisée, mercredi matin. À supposer qu'il ait une once d'honnêteté en lui.



Au lieu de cela, il s'est de nouveau efforcé de se présenter comme victime de "néonazis" ukrainiens et d'Occidentaux déterminés à "détruire" son pays. "Protecteur", le maître du Kremlin a encore projeté l'ombre de sa toute-puissance nucléaire. Pourtant, il ne peut ni cacher les déroutes militaires de ces dernières semaines, ni les difficultés, certes sectorielles, que lui imputent les sanctions occidentales. En décrétant une mobilisation partielle malgré ses assurances répétées de ne pas recourir à une telle mesure, le régime sape encore un peu plus...