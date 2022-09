Accueil Débats Edito L’inconsciente fuite en avant de Moscou Un édito de Sabine Verhest Sabine Verhest Journaliste

©AP

Vladimir Poutine s'apprête à franchir une étape supplémentaire - encore une - dans la guerre d'agression qu'il a lancée contre l'Ukraine le 24 février dernier. Le président russe entérine, ce vendredi à Moscou, l'annexion illégale de quatre régions ukrainiennes en partie contrôlées par les Russes et leurs affidés dans l'Est et le Sud, après y avoir...