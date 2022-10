Que justice se fasse, maintenant…

Six ans après les faits. Il aura donc fallu six ans pour avoir enfin une date sûre et certaine d’entame du procès des attentats de Bruxelles. Les audiences débuteront le 5 décembre. On pourra toujours dire que l’instruction d’un tel procès prend forcément du temps. On pourra aussi dire que vu le caractère exceptionnel de ce procès, il valait mieux que son organisation soit...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous