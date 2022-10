Clap de fin de législature ?

Oserait-on encore une fois se montrer surpris ? Surpris du bricolage réalisé par la Vivaldi dans le cadre de ce conclave budgétaire. Non. On ne peut plus feindre l’étonnement. Le gouvernement a juste tenu sa ligne, celle d’être un exécutif de gestion de crise. Certes, comme s’est plu à le...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous