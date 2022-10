Accueil Débats Edito La stratégie de la terreur Un édito de Sabine Verhest. Sabine Verhest Journaliste

©AP

On se demandait comment Vladimir Poutine allait répondre à l’explosion, samedi, sur le pont de Kertch reliant la Crimée annexée à la Russie continentale. Une attaque audacieuse contre un ouvrage aussi stratégique que symbolique pour lui, et qu’il avait qualifiée dimanche soir d’"acte terroriste". On a eu la réponse dès lundi matin, après de premières frappes meurtrières contre des cibles civiles à Zaporijia ce week-end. Kiev, Lviv, Dnipro, Kharkiv, Odessa, Mykolaïv, Jytomyr et d’autres encore : autant de villes bombardées...