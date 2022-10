Le bal des perdants

Et si l'intérêt général se résumait au plus petit dénominateur commun des intérêts des partis politiques ? Pour s'en convaincre, retour sur une semaine politique agitée. Mardi midi, après des jours et des nuits d'âpres négociations entre partenaires de la Vivaldi, la fumée blanche fait son apparition au 16 rue de la Loi, ou plutôt sur Twitter. Un accord budgétaire, dans l'étrange climat préélectoral actuel, est un petit miracle en soi. Pourtant, dans la foulée, la ministre des Pensions...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous