À la recherche de notre dignité Un édito de François Mathieu. François Mathieu Journaliste - Editorialiste





Action symbolique de Fedasil pour souligner les conséquences inhumaines de la crise des abris. ©BVB

À défaut de pouvoir réformer le marché du travail, le système fiscal et assurer la soutenabilité du régime des pensions, la Vivaldi serait – dit-on – un bon exécutif de gestion de crises. Eh bien, c’est le moment de le prouver. On n’a d’yeux que pour la crise de l’énergie et la guerre en Ukraine, mais celle...