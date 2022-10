Accueil Débats Edito Au-delà des mensonges Un édito de Sébastien Gobert. Sébastien Gobert Chef du service International Le président russe Vladimir Poutine ©Sputnik

On pourrait remplir des pages entières en plus des volumes déjà consacrés aux mensonges de la Russie de Vladimir Poutine, tous plus invraisemblables les uns que les autres. Dernier en date : l'Ukraine, pourtant à l'initiative sur le terrain militaire, fabriquerait une "bombe sale", voire une ogive nucléaire, afin de la faire détoner sur...