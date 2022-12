La BCE et la piqûre de rappel

Le suspense financier de décembre a pris fin pour les opérateurs. Comme prévu, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) s’est aligné sur le tempo dicté par son homologue américaine, la Réserve fédérale (Fed). Ses taux directeurs vont grimper de 50 points de base, et pas un de plus, exactement le niveau de l’ajustement de la Fed. La Banque d’Angleterre et la Banque de Suisse ont fait de même, la Norvège se contentant d’un relèvement de 0,25 %. On a soupiré de soulagement dans les salles de marché : ce resserrement de la politique monétaire destiné à freiner l’inflation...

