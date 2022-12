2022, année de la mort pour le bitcoin ?

On l’a vu ces dernières semaines, FTX, un poids lourd des opérations sur cryptoactifs a déposé le bilan, dévoilant au passage des pratiques internes plus que douteuses, et un abîme financier se chiffrant en milliards de dollars. La faute à qui, comme à chaque affaire de ce type, c’est le retournement du marché qui en est...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous