Recimenter la confiance

En 2020 et 2021, les Cassandre promettaient un tsunami de faillites d’entreprises. Qui n’eut pas lieu. Depuis 2022, les fédérations patronales évoquèrent régulièrement un tsunami de coûts, qui endommageraient gravement la compétitivité et la rentabilité des entreprises. Sauf qu’en 2022, les entreprises, globalement, s’en sont plutôt bien sorties. L’appel lancé vendredi par la FEB en faveur d'un« pacte de compétitivité » devrait-il pour autant être examiné avec condescendance ? Non ! Justement pas. Cet appel à la paix sociale et fiscale lancé au gouvernement doit être entendu. Si la majorité des (grandes) entreprises parviennent encore à maintenir la tête hors de l'eau, la cohorte de sociétés en difficulté, surtout des PME, ne cesse de grandir. Il serait idiot de faire l’autruche. Si les projections...

