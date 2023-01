Après 20 ans d’atermoiements et de revirements, la saga de la sortie du nucléaire… entre dans une nouvelle phase . On pourra longtemps regretter d’avoir mal anticipé cette question pourtant essentielle, d’avoir voté en 2003 une loi de sortie du nucléaire en 2025 à laquelle quasi personne ne croyait à part Écolo, la réalité est là : c’est reparti pour un tour. Ce n’est pas de gaîté de cœur, et ...