La condamnation du Belge Olivier Vandecasteele en Iran est grotesque et tragique

Grotesque et tragique, l’annonce mardi de la condamnation du Belge Olivier Vandecasteele à 40 ans de prison en Iran, 74 coups de fouet et une amende en milliers de dollars est un signe de plus que l’Iran est à la merci des Gardiens de la Révolution. La frange dure du régime...