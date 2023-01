Politique d'accueil : le calice jusqu'à la lie

Il y a dans ce pays quelque chose de schizophrénique. On résume quelques variables de l’équation : il y a près de 250 000 postes vacants en Belgique, dans des métiers en pénurie le plus souvent. Il y a par ailleurs 1,3 million d’inactifs dans ce pays, dont une part croissante et importante de malades...

