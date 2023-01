Les francophones se parlent enfin…

En vue d’une possible nouvelle réforme de l’État exigée par la Flandre, d’aucuns évoquent encore et toujours la régionalisation des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Régionaliser l’Enseignement, la Culture ou les Médias par soucis d’économies et d’efficacité, disons-le clairement, c’est une...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous