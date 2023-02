Le nucléaire et les postures politiques: ras-le-bol

Chaque jour qui passe nous fait prendre un peu plus conscience que le dossier de la sortie du nucléaire a été géré à la petite semaine par le monde politique belge. Et pas seulement par cet exécutif-ci, tant s’en faut. On peut au moins reconnaître à la Vivaldi d’avoir tenu compte de la situation en France - ses soucis avec son parc nucléaire...