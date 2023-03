Delhaize, un modèle à bout de souffle

La décision de Delhaize de mettre les 128 supermarchés intégrés sous franchise a sidéré le personnel et fait hurler les syndicats. Particulièrement brutal, ce passage en force traduit cependant un vrai mal belge. Au lieu de pousser des cris d’orfraie et de diaboliser les franchises, politiques et syndicats devraient reconnaître les erreurs passées et prendre la juste mesure des éléments qui affectent les groupes Mestdagh, Colruyt, Delhaize… La grande distribution est marquée par une surenchère de l’offre. Les nouveaux venus (Albert Heijn, Jumbo, Action, Lidl…) obligent les enseignes historiques à se réinventer. Et, dans un contexte inflationniste, la perception des prix aura rarement autant influencé les habitudes des consommateurs, réduit la taille de leurs caddies et plombé les marges des distributeurs. Même Colruyt ne parvient plus à rivaliser… L’indexation des salaires n’étant pas compensée par une augmentation du chiffre d’affaires, c’est tout le business model des distributeurs qui vole en éclats. Ajoutez à cela une Belgique trop petite pour dégager des économies d’échelle et une politique à courte vue des accises et de la TVA, la concurrence aux frontières s’avère redoutable.