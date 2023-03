À lire aussi

On imagine mal en effet les autorités belges prendre à la légère ce énième rappel à l’ordre sur la fragilité de nos finances publiques. Faut-il rappeler qu’en novembre 2011, après plus de 500 jours sans gouvernement, les partis en discussions trouvèrent comme par enchantement une solution pour le budget 2012, et s’accordèrent dans la foulée sur la formation de la Suédoise. Il faut dire qu’en pleine crise des dettes souveraines, les taux d’intérêt étaient montés à des niveaux alarmants, laissant craindre de grosses difficultés à emprunter sur les marchés.

Sur le front des taux d’intérêt, la situation n’est aujourd’hui pas encore inquiétante. Mais elle est d’ores et déjà sérieuse. Alors que le conclave budgétaire approche à grand pas, la Belgique s’entend rappeler que sa trajectoire budgétaire doit être immédiatement rectifiée.

À lire aussi

Les partis politiques, par la même occasion, se voient rappeler la nécessité de former en 2024 un gouvernement sans tarder. Et, dans la foulée, de sceller un vrai accord gouvernemental. On ne surprendra personne en rappelant que le programme gouvernemental de la Vivaldi est à ce point vague, qu’il autorise tout et son contraire. La porte ouverte à des accords à la petite semaine.

Du reste, depuis l’entame de la législature, il n’y a que très peu d’accords “vivaldiens” qui puissent être marqués du sceau de la “réforme” avec un grand “R”. Il s’est toujours agi du plus petit commun dénominateur. Et avec ça, même si la Vivaldi n'a pas chômé, on attend toujours une vraie réforme du marché du travail, des pensions, et de la fiscalité. Bref, l’annonce de l’agence Fitch évitera peut-être à la Belgique, d’ici un ou deux ans, de ressembler à un lapin pris dans les phares d’une voiture. Cette annonce de Fitch, en fait, c’est une bonne nouvelle…