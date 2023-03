De la souplesse pour limiter les dégâts

À lire aussi

Les dégâts occasionnés par cette réforme sont réels et ne peuvent être balayés d’un revers de la main: la situation des familles dont les enfants ou parents dépendent des deux communautés différentes ; l’offre d’enseignement en immersion qui est menacée ; la difficulté des mouvements de jeunesse à trouver des lieux de camps ; la désorganisation des compétitions sportives entre clubs, l’offre de stages de vacances qui ne suit pas la demande… La déconnexion entre les calendriers scolaires est immense.

L’année prochaine, il n’y aura plus de semaine commune au carnaval. Et ce sera encore pire en 2026-2027 : toutes les semaines de vacances des écoles flamandes et francophones seront alors décalées, à l'exception de celles de Noël. Vous avez bien lu, toutes ! Pour un petit pays bilingue, n’est-ce pas consternant ? Il est aussi regrettable de voir les députés PS, Écolo et MR qui semblent encore s’étonner de l’ampleur des effets négatifs de cette réforme, alors qu’ils étaient annoncés et prévisibles. Minimiser ces problèmes ou mépriser les familles qui en pâtissent n’a pas de sens. Il faut corriger le tir et apporter de la souplesse au système tant que les deux autres communautés ne prendront pas le même chemin. Ou, alors, prévoir une période tampon suffisamment longue pour permettre à chacun de s’organiser. Un peu de pragmatisme , en quelque sorte…