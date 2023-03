Les dangers d’une drôle de guerre

Quoi qu’il en soit, les deux parties semblent d’accord pour minimiser la portée de l’incident, se refusant à y voir les prémices d’une escalade entre deux puissances que le conflit ukrainien menace à tout moment de jeter directement l’une contre l’autre. Il est vrai que Russes et Américains ont l’habitude de ces confrontations sporadiques, en mer ou dans les airs, qui sont finalement aussi brèves et spectaculaires qu’inoffensives.

Il n’empêche que c’est la première fois depuis longtemps qu’une telle "rencontre" se solde par la perte d’un matériel militaire (estimé tout de même à 32 millions de dollars). Il faut remonter à la collision entre un chasseur chinois et un appareil de reconnaissance américain, en avril 2001, près de l’île de Hainan, pour retrouver des circonstances plus dramatiques.

Aussi est-on en droit de redouter ce que serait l'enchaînement des événements en cas de dérapage plus sérieux, a fortiori s'il entraînait des pertes en vies humaines. Le danger est d'autant plus grand, dans cette drôle de guerre où l'Otan est impliquée sans l'être tout à fait, que Washington a mis en cause "le manque de professionnalisme" des pilotes russes à l'œuvre mardi. Or, en recourant de plus en plus à des conscrits mal ou peu formés, ainsi qu'à des milices fonctionnant selon leurs propres règles, la Russie fait courir un risque accru d'erreurs et autres mauvais calculs, susceptibles d'avoir les plus terribles conséquences.