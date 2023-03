La droite prive Macron d’un trophée

Vu l’état des finances publiques et la hausse de l’espérance de vie, augmenter l’âge de la pension passe, dans tous les pays d’Europe, pour une mesure minimaliste incontournable. En France, pourtant, le projet retardant l’âge de la retraite de 62 à 64 ans ne passe pas. Mais alors, pas du tout. Syndicats et opposition se mobilisent et hurlent à l’injustice. Après des semaines à compter et recompter les parlementaires favorables au texte, et malgré des centaines d’heures de débats et de compromis politiques, Emmanuel Macron se résout à un constat d’échec. Il n’a pas de majorité. Dès lors, le recours à l’article 49.3 permet au gouvernement d’adopter la réforme sans vote mais avec le risque (moins grand) de trébucher sur une motion de censure. Le président français évite ainsi d’enterrer un projet majeur de son quinquennat et sa principale promesse de campagne.