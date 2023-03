Le climat et le vieillissement, ces thématiques schizophréniques

Pour résumer : l’intérêt général face à l’intérêt particulier. C’est le côté un peu schizophrénique de ces questions : tout le monde (ou presque) se dit conscient du danger, de l’imminence d’agir, mais c’est encore trop souvent… à autrui d’agir, ou à agir plus tard. Serions-nous incapables, collectivement, d’envisager le changement, pour répondre à ces défis sur plusieurs générations ? Il faut répondre par la négative. Le morcellement du monde politique, que l’on connaît à des degrés divers en Europe, n’aide naturellement pas à faire atterrir des solutions forcément impopulaires. Le constat est particulièrement criant aux Pays-Bas (agriculture) ou en France (retraites). On ne pourra jamais empêcher, c’est l’un des fondements de notre démocratie, un parti politique, aussi petit soit-il, de défendre des intérêts particuliers. Mais si l’on veut éviter que ces fondements-là s’effritent davantage, et qu’on se retrouve au pied du mur dans quelques années sur cette question de la transition climatique, sur celle du vieillissement, ou sur toute autre thématique qui nécessite une vision de long terme, il va falloir changer de méthode, c’est une évidence. Plus on attend, plus les mesures à prendre seront lourdes, avec le risque d'accroître encore la fracture sociale, de saper les fondements démocratiques et de pousser la population vers les courants à tendances extrêmes et autocratiques.

Le devoir des élus actuels est donc de mettre sur pied des politiques équitables pour arriver à des changements acceptables pour la population dans son ensemble. Peut-être aussi en échelonnant de manière plus rapprochée et plus précise les objectifs pour donner de la visibilité aux gens et aux entreprises. Ce faisant, cela aiderait peut-être aussi à ressouder un peu les générations. Ce ne serait pas du luxe…