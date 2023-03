Il faut sauver Delhaize

Un dialogue de sourds sur fond de magasins fermés. Chez Delhaize, le blocage est intenable. Les dégâts du conflit social en cours peuvent vite s’avérer considérables. Et si rien ne bouge, les conséquences sociales, économiques et concurrentielles pourraient être irrémédiables. L’enseigne au Lion jouit d’une bonne image auprès des Belges. C’est une réelle plus-value dans un secteur hyper concurrentiel. Et ça, tant la direction que les syndicats, ne peuvent ignorer. Menacer la marque met en péril l’ensemble de ses supermarchés et tous les collaborateurs.