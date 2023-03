L'UMons face au mythe de l’argent gratuit

Cette demande de l’UMons pour une filière qui concerne un peu plus de 50 étudiants peut paraître anecdotique. Pourtant, le débat s’envenime au point d’inciter le président du PS à brandir la menace d’une majorité alternative contre ceux qui “empêchent le Hainaut de se développer”. Rien que ça ! Et avec l’effet domino qu’une telle manœuvre pourrait avoir sur les autres niveaux de pouvoir. En face, la ministre de l’Enseignement supérieur ne manque pas d’arguments. Contrairement aux affirmations de certains, le MR est loin d’être isolé dans ce dossier. Plusieurs recteurs d’universités et doyens de facultés de médecine craignent eux aussi un saupoudrage des moyens budgétaires dans les formations médicales alors qu’un nouveau master ne diplômera pas un étudiant de plus en médecine. Ils doutent aussi que cela résolve le problème de pénurie de médecins dans le Hainaut.

Politiquement, ce dossier est tellement révélateur d’un état d’esprit où l’entre-soi sous-régionaliste l’emporte sur l’intérêt général, où chaque dépense n’est pas prudemment sous-pesée et où la volonté de nuire à un adversaire pollue un débat de fond pourtant essentiel et éminemment respectable. L’argumentation de Valérie Glatigny, tout comme les arguments contraires, mérite mieux qu’une manœuvre électoraliste en terres présidentielles. Tous les élus francophones doivent comprendre que l’argent gratuit n’existe pas…