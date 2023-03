Macron égal à lui-même

Tensions, manifestations, émeutes, paralysie, poubelles en feu et autres débordements. La France digère difficilement l’adoption de la réforme des retraites. Emmanuel Macron semble miser sur l’épuisement des opposants. Un pari risqué. Un de plus. Le président français ne compte pas retirer sa réforme ni relancer le processus d’adoption. Et pour cause, assène-t-il à juste titre, cette réforme est nécessaire. Elle a été largement débattue et négociée. Le texte de loi adopté via l’article 49.3 n’est pas le projet initial. Au contraire, il s’agit d’un compromis qui tient compte de nombreuses observations et critiques afin d’être le plus largement accepté. Malgré ses efforts et ceux de sa Première ministre, le consensus n’a pu être trouvé à l’Assemblée nationale. Le choix du 49.3 n’a rien de condamnable, mais c’est objectivement la pire formule pour une réforme qui touche tous les citoyens. D’autant que ce mécanisme a été présenté par le gouvernement – et jusqu’à la dernière minute – comme un épouvantail, un tabou.