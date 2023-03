À lire aussi

Sans balayer les arguments des uns et des autres dans ce dossier sensible, on peut tout de même déplorer une forme de victimisation dans l’attitude du PS dans sa défense des intérêts hennuyers.

Développer une argumentation, défendre des valeurs idéologiques ou privilégier des priorités, tout cela fait pleinement partie de la vie politique. Du jeu politique aussi. La noblesse du métier est même de le faire publiquement par des femmes et des hommes souvent courageux. En ce sens, et même si on ne partage pas toujours ses décisions, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait preuve d’une certaine collégialité bienveillante, capable de surmonter les clivages. Ici aussi, malgré les tensions, un accord semble incontournable. Personne ne peut imaginer que les gouvernements communautaire et wallon trébuchent à un an des élections sur un dossier symbolique mais, malgré tout, secondaire. Sans parler de l’effet boomerang qui affecterait immanquablement une Vivaldi déjà à couteaux tirés.

Donnons le temps de ce week-end aux ténors francophones pour faire descendre la pression, échanger de manière constructive et accoucher d’un compromis digne de ce nom. Ceci ne vaut pas une crise. L’équipe de Pierre-Yves Jeholet doit se concentrer sur l’essentiel : le redressement de l’enseignement. Et ce n’est pas le boulot qui manque…