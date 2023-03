Les bienfaits d’un clash politique

Mais, c’est un vrai compromis. Le MR a obtenu les garanties qu’il souhaitait et qui inquiétaient d’autres recteurs et doyens. Georges-Louis Bouchez et Valérie Glatigny évitent un saupoudrage budgétaire qui se ferait sur le dos des autres facultés. Ils obtiennent aussi un moratoire sur les habilitations et une réforme du mode de validation des futures habilitations académiques (plus jamais comme ça !). Enfin, et c’est loin d’être un détail, l’UMons ne pourra créer un nouvel hôpital universitaire. L’état des finances publiques ne le permet pas. C’est une évidence.

En clair, le sous-localisme passe, mais pas au frais des autres facultés. Voilà le prix de ce compromis. Gageons enfin qu’en dénonçant l’entre-soi, le “donnant-donnant” imposé aux recteurs et ce type de dépenses publiques, les mentalités évolueront en Wallonie.

Certes, contingentement oblige, cette nouvelle filière ne diplômera pas un seul médecin francophone de plus. Mais, il donnera l’occasion aux responsables hennuyers de démontrer le lien de causalité qu’ils perçoivent entre lieu d’études et implémentations professionnelles. Le bras de fer a remis le projecteur sur les pénuries de médecins dans certaines provinces. Cet accord ne peut étouffer cet enjeu majeur. Si d’autres pistes de solutions se concrétisent rapidement, cela n’aura pas été un clash pour rien !