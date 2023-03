Plus qu’une majorité, un consensus apaisé

À lire aussi

Le gouvernement Netanyahou veut à tout prix parvenir à rééquilibrer la relation politique-justice, à la faveur d’une réforme qui doit réduire l’influence de la magistrature dans les affaires publiques. Les opposants à ce projet voient dans cette perspective une atteinte à l’état de droit, une dérive vers un État illibéral et un exécutif qui pourrait gouverner à sa guise, sans contrôle sérieux de la justice. Devant ces divisions qui semblent irréconciliables, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de la République Yitzhak Herzog ont appelé chacun à leur manière, lundi, les Israéliens, quelle que soit leur tendance politique, à agir au nom de l’unité du pays. Mais force est de constater que cette unité n’existe pas, tant les partisans et les opposants campent sur leurs positions.

Or, une telle réforme, qui remet en question l’indépendance du pouvoir judiciaire (garant d’une démocratie saine, que se prévaut d’être Israël), nécessite mieux qu’une majorité simple au Parlement : un consensus apaisé au niveau national. C’est d’autant plus crucial alors que l’un des principaux promoteurs de la réforme, Benjamin Netanyahou, est actuellement jugé pour des faits de corruption, de fraude et d’abus de confiance.