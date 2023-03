Un calendrier qui divise et sépare

C’était prévisible. Et nous l’avions écrit et répété : le changement unilatéral des rythmes scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles bouleverse l’organisation de très nombreuses familles. À Bruxelles d’abord, mais aussi dans la périphérie et tout le long de la frontière linguistique. Ce décret, voté et appliqué en quatre mois seulement, ne laisse que peu de latitude aux familles touchées pour s’organiser ou pour changer leurs enfants de système scolaire. Malgré les nombreux témoignages de désarroi, toute demande de réajustement est systématiquement rejetée. Quant aux critiques, elles sont ignorées. En gros, chacun devrait assumer ses choix pédagogiques… effectués pourtant dans un contexte tout autre, et prendre sur soi sa ferme volonté d’éduquer ses enfants dans une autre langue.