En finir avec les tergiversations sur le nucléaire

À lire aussi

Pour nombre de spécialistes et de citoyens, l’énergie nucléaire a toute sa place dans le mix énergétique du futur. Bien proportionné, il peut même accompagner l’émergence d’énergies renouvelables. La Vivaldi l’a admis dans la douleur et après beaucoup de temps perdu. De son côté, le co-président d’Écolo estime inutile d’investir dans les SMR. Et, avant même les conclusions des experts, Jean-Marc Nollet refuse de prolonger plus de deux réacteurs même si cela s’avérait réalisable et sûr. En enterrant de la sorte une filière stratégique, il affaiblit la position des Belges dans la négociation qu'ils ont engagée avec Engie. Et cela risque de leur coûter cher.

À lire aussi

D’autre part, la Belgique peut se vanter d’avoir sur son sol d’éminents experts dans le domaine nucléaire (énergie, applications médicales et industrielles…). Cette expertise, reconnue dans le monde entier, nous devons la soutenir et la protéger. Il en va de même de nos investissements stratégiques, tels que les cent millions d’euros pour les SMR. C’est un petit montant, très petit même, mais ce type d’innovation doit pouvoir se reposer sur de l’argent public et privé. Et pour attirer les investissements dans l’innovation, il faut des garanties, un cadre clair permettant la création de futurs réacteurs durables et un objectif politiquement assumé. Trois éléments qui manquent cruellement chez nous…