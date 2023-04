C’est le fiasco du siècle ! Alors que Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine pour l’empêcher de basculer dans le giron occidental et dans celui de l’Otan, voilà qu’un an après, la Finlande renonce à trois décennies de non-alignement et passe définitivement avec armes et bagages dans l’Alliance atlantique.